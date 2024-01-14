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Bursa'da eğlence mekanında güvenlik görevlisine silahlı saldırı - Son Dakika
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Bursa'da eğlence mekanında güvenlik görevlisine silahlı saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 şüpheli güvenlik görevlisini silahla yaraladı. Olay sonrası şüpheliler polis tarafından yakalandı ve yaralı görevli hastaneye kaldırıldı.

Bursa\'da eğlence mekanında güvenlik görevlisine silahlı saldırı
14.01.2024 - 11:08,
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Bursa'da eğlence mekanında güvenlik ile müşteri arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. 2 şüpheli, tartışma yaşadıkları güvenlik görevlisini silahla yaraladı.

Olay, Nilüfer ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Fuat Ç. ile içeride bulunan 2 şüpheli henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri yanında taşıdığı tabanca ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Ç.'yi bacağından vurdu. Korku dolu anlar yaşayan çevredekiler durumu 112 Ekiplerine bildirirken, olay yerine hızlı hareket eden polis, 2 şüpheliyi kaçamadan yakaladı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Fuat Ç. tedavi altına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Bursa, Güvenlik, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da eğlence mekanında güvenlik görevlisine silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eğlence mekanında güvenlik görevlisine silahlı saldırı - Son Dakika
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