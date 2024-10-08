Bursa'da Elektrik Direğinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Elektrik Direğinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa\'da Elektrik Direğinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Orhangazi'de elektrik direği montajında çalışan işçi dengesini kaybederek düştü, hastaneye kaldırıldı.

08.10.2024 14:29
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde arazide elektrik direği montajında çalışan bir işçi direkten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı çalışanı ambulansla hastaneye sevketti.

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nin kırsal bölgelerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen bir elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S. (45) isimli işçi bir anda dengesini kaybederek elektrik direğinden düştü.

Ağır yaralandı

Ağır yaralanan elektrik işçisi için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Elektrik Direğinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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