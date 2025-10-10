Bursa'da Esnafın Fareyle Mücadelesi - Son Dakika
Bursa'da Esnafın Fareyle Mücadelesi

Bursa\'da Esnafın Fareyle Mücadelesi
10.10.2025 15:29
Bursa\'da Esnafın Fareyle Mücadelesi
Bursa'da bir dükkana giren fare, esnafı süpürgeyle kovalamaya ve tekme atmaya itti.

Bursa'da bir dükkâna giren fare, esnafı canından bezdirdi. Rafların arasında koşturan fareyi yakalamaya çalışan esnaf, süpürgeyle isabet ettiremeyince, arkadaşı tekme atarak fareyi uzaklaştırdı.

Bursa'da bir oto lastikçiye giren fare dükkan sahibini çileden çıkardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnafın süpürgeyle fareyi kovaladığı anlar izleyenleri ve fareyi gören bir vatandaşın fareden kaçtığı anlar izleyenleri gülümsetti.

HEM GÜLDÜLER HEM KOVMAYA ÇALIŞTILAR

Bir ara farenin manevrasına yetişemeyen esnafın yardımına arkadaşı koştu. Fareye attığı tekmeyle metrelerce savuran arkadaşı kahkahaya tutulurken, fareyi kovalayan esnaf derin bir nefes aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

