Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mudanya ilçesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, haklarında toplam 60 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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