Bursa'da genç kızların kavgası kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kız arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saça saça, baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştılar.
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Bingöl merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 genç kız arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden genç kızlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş'ta hafif ticari araç, yasak yerden dönüş yaparken motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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