Bursa\'da genç kızların kavgası kamerada

Kütahya'da hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'da 3 aylık hamile olan Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ise polis tarafından gözaltına alındı.