Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Son Dakika
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Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kız arasında çıkan kavga amatör kamera tarafından kaydedildi. Kavgaya saça saça baş başa giren genç kızlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı. Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştı.

28.03.2024 01:40  Güncelleme: 01:44
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Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kız arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saça saça, baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştılar.

Bursa\'da genç kızların kavgası kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Son Dakika

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