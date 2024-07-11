Bursa'da güpegündüz meşrubat hırsızlığı kamerada
BURSA - Bursa'da bir hırsız, restoranın önünde bulunan meşrubatları güpegündüz çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız toptancının sabah saatlerinde dükkanın önüne bıraktığı meşrubatları gördü. Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluk bulduğu anda dükkan önünde bulunan meşrubatları çaldı. Hırsızın 2 kasa meşrubatı zorla götürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da güpegündüz meşrubat hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?