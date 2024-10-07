Bursa\'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da uzun namlulu silah ile havaya ateş açan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki uzun namlulu silah ile havaya defalarca ateş açtı. Bunu sosyal medyada paylaşması üzerine tepkiler çığ gibi yağdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğinin M.O. (30) olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA