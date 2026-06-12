Bursa'da İlginç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Sağ Salim - Son Dakika
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Bursa'da İlginç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Sağ Salim

Bursa\'da İlginç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Sağ Salim
12.06.2026 09:26
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Bursa'da motosiklet-otomobil kazasında sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu, herkes şaşkın.

Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, yapay zeka olduğu sanılan kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokağa dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce adeta otomobile yapıştı sonra da hiç bir şey olmamış gibi yere düşen motosikletine yöneldi.

Ancak kazanın ardından yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta yapay zeka ile üretilmiş veya kurgulanmış görüntüleri andıran kazada, motosiklet sürücüsü herhangi bir ciddi yara almadan hayatına devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da İlginç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Sağ Salim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Latife Işık Latife Işık:
    vay be bu nasıl kaza yahu böyle bir şeyi görünce ülkeye gelen turist arkadaşlarıma ne diyeceğim artık Türkiye'de bile olağanüstü şeyler oluyo diye mi açıklayacağım 0 0 Yanıtla
  • Barış Kursun Barış Kursun:
    belki şanslı bir adam belki de değil ama yapay zeka mı yoksa gerçek mi bilemedim açıkçası her ne kadar sürücü iyi durumda görünse de böyle kazalarda çoğu zaman gözle görünmeyen sakatlıklar oluyo hemen hastaneye gitsin insan 0 0 Yanıtla
  • Yücel Kolcu Yücel Kolcu:
    bu kadar şiddetli bir çarpışmadan sonra hiç yara almamak gerçekten çok şüpheli geliyor bana ya bu görüntülerin gerçek olup olmadığını merak ediyorum çünkü böyle şeyler normalde olmuyor 0 0 Yanıtla
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