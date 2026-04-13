Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu

13.04.2026 09:00
Jandarma, Bursa'da bir ev ve iş yerinde kaçak tütün ve sigara ele geçirerek adli işlem başlattı.

Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahsa ait ev ve iş yerinde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde İnegöl'de operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli bir şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; paketlenmiş halde 15 bin 380 adet içime hazır sigara, 8 bin 400 adet sarı filtreli içime hazır sigara, 8 bin 800 adet boş makaron ile 22 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
