Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Bursa\'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedikleri sırada kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçtığı öğrenildi.

18.04.2024 10:59
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği şüpheli şahsın kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaşanan 1 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçan şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgusunda şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu için kaçtığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Kıbrış Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde kılıktan kılığa girerek uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda son olarak Uluyol'da Güven Timleri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurmak istemesi üzerine şüpheli şahıs kaçmaya başladı.

1 kilometrelik kovalamaca yaşandı, polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Güven Timleri ile şüpheli şahıs arasından yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya olarak kovalamaca yaşandı. Şüpheli şahıs izini kaybettirmek için girdiği ara sokakta Güven Timleri'nin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alındıktan sonra Güven Timler Büro Amirliği'ne getirilen şahsın 40 adet suç kaydı bulunan A.K.(43) olduğu tespit edildi.

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçıyormuş

Şüpheli A.K.'nin yapılan sorgusunda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Güven Timleri Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polisten kaçma anı ve yakalanma anı güvenlik kamerasında

Şüpheli A.K.'nin polisten koşarak kaçması ve Güven Timleri'nin kıskıvrak yakalaması çevrede bulunan bir işyerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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