Bursa'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

Bursa'da yoğun kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı, peş peşe kazalar yaşandı.

21.02.2025 17:33
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Bursa'da sürücülerin karla sınavı... Kazalar peş peşe geldi

Etkili kar sürücülere zor anlar yaşattı, kazalar peş peşe geldi

Sürücülerin zorlu sınavı, vatandaşların kar keyfi kamerada

BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler karlı yollarda araçlarını kaydırıp kaza yaptı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlarda kar keyfini doyasıya yaşadı.

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü son iki gündür vatandaşları şiddetli kar yağışına karşı uyarıyordu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına rağmen trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Rampalarda kalan sürücülerin trafik çilesi kameraya yansırken, bir motosikletli dengesini kaybedip yere düştü. Sürücülerin zorlu sınavı kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kar topu oynayıp, sevdikleriyle fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların kar keyfini yaşadığı o anlar da İHA muhabirinin kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

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