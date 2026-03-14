Bursa'da Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu
Bursa'da Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu

Bursa\'da Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu
14.03.2026 13:57
7 yıl önce kaybolan 1 yaşındaki N.S., Bursa'da yapılan operasyonla harabe bir evde bulundu.

Bursa'da yıllardır çözülemeyen kayıp çocuk dosyası, 7 yıl sonra polisin operasyonuyla aydınlatıldı. 1 yaşındayken ortadan kaybolan ve kaçırıldığı iddia edilen çocuk, harabe bir evde kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. (30) ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları N.S. dünyaya geldi. Bir süre sonra Umut K., Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu ile birlikte annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.

Burada başlayan tartışma ise aile dramının fitilini ateşledi. İddiaya göre Umut K., Almanya'ya geri dönmek istemediğini söyleyerek Rebecca S.'den oğlunu kendisine bırakıp ülkesine dönmesini istedi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Umut K.'nin oğlunu kaçırmaya karar verdiği öne sürüldü.

Planını devreye sokan Umut K., küçük oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakarak bir yakınının yanına götürülmesini istedi. Daha sonra Rebecca S. ile birlikte markete giden Umut K., eve döndüklerinde çocuğun kaybolduğunu söyledi. 1 yaşındaki oğlunu evde bulamayan Rebecca S. ise panikle polise giderek şikayetçi oldu.

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yapılan aramalara rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı. Bunun üzerine Rebecca S., umudunu kaybetmeden ülkesine geri döndü.

Aradan geçen yılların ardından dosya yeniden gündeme geldi. Bu süreçte Umut K.'nin yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmalara katılmaması üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atan babaanneyi takibe aldı. Ekipler, belirli günlerde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden Hanife S.'yi adım adım izledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 7 yıldır aranan N.S.'yi kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde buldu.

8 yaşındaki çocuk sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
SON DAKİKA: Bursa'da Kayıp Çocuk 7 Yıl Sonra Bulundu - Son Dakika
