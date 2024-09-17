Bursa'da Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti

Askerden izinli genç, kaldırımda yürüyen avukata çarptı. Avukat ağır yaralı olarak hayatını kaybetti.

17.09.2024 11:49
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Bursa'da askerden izinli gelen 20 yaşındaki genç, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırım üzerinde yürüyen 29 yaşındaki avukata çarptı. Ağır yaralanan avukat hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden izin alarak gelen A.D. (20) idaresindeki Fiat Tofaş marka Şahin model otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kıskaç park halindeki başka bir araca çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Alpgiray Kıskaç ve A.D.'yi ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Avukat Kıskaç, durumunun ağır olması nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kıskaç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İcra dosyası için ilçeye gelmiş

İstabul Barosu'na kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'ın ilçeye icra dosyası için geldiği ve Uşak'a gitmek için terminale yürüdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Genç sürücü askerden izinli gelmiş

Sürücü A.D.'nin ise askerlik görevini yerine getirdiği sırada izin alarak Mustafakemalpaşa'ya geldiği ve kazaya karıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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