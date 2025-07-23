Bursa\'da Kaza: Polis ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Bursa'da otomobilin tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis ve ailesi toprağa verildi.

Kaza, Karacabey- Mustafakemalpaşa kara yolunda Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Harp Okulu sınavlarına giren, Eskişehir'de de sağlık kontrolüne giren Süleyman Kahyaoğlu, ailesiyle birlikte Bursa'ya dönüyordu. Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobildeki Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu (19) hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aynı aileden anne, baba ve oğulları köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze namazında, aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin sınıf arkadaşları da cenazeye katıldı.

Cenazeye, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Emre Kavak, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA