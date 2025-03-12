Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: Minibüs Sürücüsü Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: Minibüs Sürücüsü Darp Edildi

Bursa\'da Kaza Sonrası Kavga: Minibüs Sürücüsü Darp Edildi

Bursa'da bir minibüs, otomobile çarptı. Tartışma kavgaya dönüştü; minibüs sürücüsü darp edildi.

12.03.2025 02:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da meydana gelen kazada minibüs, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası minibüs sürücüsü darp edilirken kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı minibüs, kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda minibüs sürücüsü E.E. darp edilirken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı E.E. hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: Minibüs Sürücüsü Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 03:00:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: Minibüs Sürücüsü Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.