Bursa'da Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kıskançlık Cinayeti

Bursa\'da Kıskançlık Cinayeti
05.06.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kıskançlık nedeniyle enişte ve kardeşi sokak ortasında kurşunlayarak öldürüldü.

Bursa'da kıskançlık şüphesiyle bir kişi, marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, dehşet saçan şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:29:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.