Bursa'da Kontrolden Çıkan Traktörün Altında Kalan Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kontrolden Çıkan Traktörün Altında Kalan Sürücü Yaralandı

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Traktörün Altında Kalan Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

08.05.2024 12:51
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.Y. (53) idaresindeki 44 HU 596 traktör yokuş indiği esnada kontrolden çıktı. Traktörün altında kalan Y.A.Y.'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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