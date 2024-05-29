Bursa'da Metro İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Metro İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Saldırı

Bursa\'da Metro İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Saldırı

Bursa'da metro istasyonunda ücret ödemeden turnikelerden atlayarak geçmeye çalışan şahıslar, kendilerini engelleyen belediye özel güvenlik görevlisinin kafasına cam şişe ile vurdu. Görevliye saldıran şahıslar vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis belediyenin özel güvenlik görevlisine saldıran kişileri hem gözaltına aldı hem de linçten kurtardı.

29.05.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Bursa'da metro istasyonunda ücret ödemeden turnikelerden atlayarak geçmeye çalışan şahıslar, kendilerini engelleyen belediye özel güvenlik görevlisinin kafasına cam şişe ile vurdu. Görevliye saldıran şahıslar vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis belediyenin özel güvenlik görevlisine saldıran kişileri hem gözaltına aldı hem de linçten kurtardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Şehreküstü metro istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu gençler kart basmadan metro istasyonu turnikelerinden ücretsiz geçmeye çalıştı. Gençler, geçmelerine izin vermeyen güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Gençler daha sonra kaçmaya çalıştı. Çöp konteynerinden cam şişe alan saldırganlar, şişeyi önce yere vurup ardından görevlinin üzerine koştu. Kırılan cam şişe ile güvenlik görevlisinin üstüne koşan saldırgan, şişeyi görevlinin kafasına vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde olan güvenlik görevlisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görevliye saldıran şahıslar gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olayla ilgili tahkikat sürerken, güvenlik görevlisinin kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Olaya karışan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Metro İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika

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