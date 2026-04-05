Bursa'da Motosiklet Dükkanında Yangın Panik Yarattı

05.04.2026 16:15
Bursa'da jeneratörden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da bir motosiklet tamir dükkanında jeneratörden çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Şapkacı Sokak'ta bulunan bir motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan benzinli jeneratörün kısa devre yapması sonucu alevler yükseldi. Dükkan sahibi yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

