Bursa'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Bursa\'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti bulmak için yoğun bir çalışma başlattı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.04.2024 16:28
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi'nde merdiven boşluğuna bırakılan motosiklet çalındığı ihbarının ardından yoğun bir çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen şüpheli B.K. (20) ve K.B. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. (20) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.B. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren şahıslardan B.K.'nin daha önce gerçekleştirmiş olduğu hırsızlık suçundan da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca hırsızlık anı kaydedilen görüntülerde, apartmana giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika

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