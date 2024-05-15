Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı, bir kişi kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı, bir kişi kıl payı kurtuldu

Bursa\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı, bir kişi kıl payı kurtuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralanırken, kaldırım üzerinde duran bir kişi ise kaza anında motosikletin üzerine sürüklenmekten son anda kurtuldu.

15.05.2024 11:47
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Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralanırken kaldırım üzerinde duran bir kişi kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü dönmek isteyen otomobili fark edemeyince kaza kaçınılmaz oldu. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, dönmek isteyen sürücüyü fark edemeyince otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü yere düşerken, motosiklet kaldırım üzerinde duran bir kişinin üzerine doğru sürüklendi. Kazada iki kişi yaralanırken, sürüklenen motosikletin kendine doğru geldiğini gören kişi kaçarak kazadan son anda kurtuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı, bir kişi kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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