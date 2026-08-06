Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'da motosikletin yaya ile çarpma anında son anda kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kaldırımda yürüyen bir yaya, saniyelerle ölümden kurtuldu. Kontrolden çıkan motosiklet ise duvara çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Beşyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarpmaya ramak kala yanından geçti ve büyük bir hızla yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Batuhan Ömür için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise kaldırımda yürüyen yayanın son anda kendisini geri çekerek motosikletin altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Birkaç saniyelik farkın faciayı büyümesini önlediği anlar izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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