Bursa'da motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı, gençler telefon ışığıyla ambulansı yönlendirdi - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı, gençler telefon ışığıyla ambulansı yönlendirdi

Bursa\'da motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı, gençler telefon ışığıyla ambulansı yönlendirdi
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Bursa-Mudanya yolu üzerinde yeni düzenleme yapılan yolda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Durumu fark eden gençler, cep telefonu ışıklarıyla trafiği durdurup ambulansın olay yerine kısa sürede ulaşmasını sağladı; yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü, yeni düzenleme yapılan yolda bariyerlere çarparak yaralandı. Yaralı sürücüyü fark eden gençler, muhtemel ikinci bir kazanın önüne geçmek için cep telefonlarının ışıklarıyla trafiği durdurup ambulansın olay yerine ulaşmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Bursa- Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Yeni düzenleme çalışması yapılan yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yoldan araçlarıyla geçen gençler, yerde yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsünü fark etti. Gençler, karanlıkta fark edilmeyen kazanın yeni bir tehlikeye yol açmaması için cep telefonlarının ışıklarını kullanarak trafiği durdurdu. Ambulansın dikkatini de cep telefonu ışıklarıyla çekmeye çalışan gençlerin müdahalesi sayesinde sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Cep Telefonu, Motosiklet, 3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı, gençler telefon ışığıyla ambulansı yönlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı, gençler telefon ışığıyla ambulansı yönlendirdi - Son Dakika
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