Bursa'da yola dikkatsiz çıkan otomobil sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi 2. Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolu kontrol etmeden çıkan otomobil sürücüsü, seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsüne çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü, çevre hastaneye kaldırıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Motosiklete Çarpan Otomobil Kazası - Son Dakika
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