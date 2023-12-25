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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta', 'Narkorehber Gençlik Modülü', 'Metamfetamin ile Mücadele' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' faaliyetleri düzenledi. Ekipler, 23 ayrı etkinlikte 6 bin 840 vatandaşa el broşürü dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Bursa\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
25.12.2023 - 15:59,
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta', 'Narkorehber Gençlik Modülü', 'Metamfetamin ile Mücadele' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' faaliyetleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'Narko Nokta', 'Narkorehber Gençlik Modülü', 'Metamfetamin ile Mücadele' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, 23 ayrı etkinlik ile 6 bin 840 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Yapılan etkinlik çerçevesinde vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA
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