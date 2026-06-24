Bursa\'da ormanlara girişler yasaklandı

Bursa Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükselmesi nedeniyle yeni tedbirler aldı. Alınan karar doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Bursa'da il genelindeki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, belirlenen piknik ve mesire alanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara araç ve yaya girişleri yasaklandı. Ayrıca ormanlık alanlarda mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve her türlü ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.

Kararlara göre, orman içi, orman bitişiği ve diğer mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek ekin hasatlarında ise olabilecek yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla biçerdöverlere en az 2,5 ton kapasiteli ve pompalı su tankerlerinin eşlik etmesi zorunlu hale getirildi.

Sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve enerji nakil hatlarından sorumlu kuruluşların yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alacağı belirtilirken, belediyelerin de orman kenarlarında bulunan çöp depolama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve iş makinelerini hazır bulunduracağı bildirildi. İlçe kaymakamlıkları koordinasyonunda oluşturulan denetim ekiplerinin ormanlık alanlarda kontrollerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.

Kullanıma açık mesire alanları

Öte yandan, vatandaşların kullanımına açık olacak mesire alanları da açıklandı. Buna göre Kestel Bursa, Derekızık, Kestel Korusu, Küreklidere, Çağlayan, Tahtalı, Burhaniye, Ovaakça, Atatürk Ormanı, Saitabat, Cumalıkızık, Balaban, İnkaya, Tuzaklı, Bağlıköy, Gümüştepe Çamlık, Hüseyinalan, Güzelyalı, Gümüştepe, Akgüvercin, Dağyenice, 75. Yıl Mahallesi, Değirmenönü, Altıntaş Çamlıbel, Gürsu Kule, Kazancı, Bursa Millet Ormanı, Gemitepe, İpekyolu, Demirtaş, Kayapa, 100. Yıl, Çamsırtı, Eylültepe, Bademli, Yeniköy, Ericek Göleti, Panayır, Kapaklı, Yeşilbaş, Gürletepe, Karagöl, Su Düşen Şelalesi, Kaletepe, Nadir Kaynağı, Musakayası, Gündoğdu, Mahmudiye, Haydariye, Arap Oturağı, Kantar Dere, Oylat, Oylat Kaplıca, Beşevler, Mezit Boğazı, Dedebayırı, Boğazova 1 ve Boğazova 2, Kozdere, İkisular, Üç Tepe, Başalan Yaylası, Şahin Tepesi, Oylat Cam Teras, Fevziye Kanyonu, Yeşilmezit, Boğazköy, Yeniköy, Seyirtepesi, Kocayayla, Bozağaç, Yenice, Çamdağı, Karagöz, Harmancık, Görecik Yaylası ile Suuçtu Tabiat Parkı'nda piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerinin yapılabileceği duyuruldu.

Valilik, vatandaşlardan alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyerek, yangınların önlenmesinde herkesin duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - BURSA