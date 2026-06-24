Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı

Bursa\'da ormanlara girişler yasaklandı
24.06.2026 19:50  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valiliği, artan sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle 20 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişi yasakladı. Belirlenen mesire alanları dışında piknik, mangal ve ateş yakmak da yasaklandı.

Bursa Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükselmesi nedeniyle yeni tedbirler aldı. Alınan karar doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Bursa'da il genelindeki ormanlık alanlara girişler 20 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, belirlenen piknik ve mesire alanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara araç ve yaya girişleri yasaklandı. Ayrıca ormanlık alanlarda mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve her türlü ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.

Kararlara göre, orman içi, orman bitişiği ve diğer mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek ekin hasatlarında ise olabilecek yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla biçerdöverlere en az 2,5 ton kapasiteli ve pompalı su tankerlerinin eşlik etmesi zorunlu hale getirildi.

Sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve enerji nakil hatlarından sorumlu kuruluşların yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alacağı belirtilirken, belediyelerin de orman kenarlarında bulunan çöp depolama alanlarının çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve iş makinelerini hazır bulunduracağı bildirildi. İlçe kaymakamlıkları koordinasyonunda oluşturulan denetim ekiplerinin ormanlık alanlarda kontrollerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.

Kullanıma açık mesire alanları

Öte yandan, vatandaşların kullanımına açık olacak mesire alanları da açıklandı. Buna göre Kestel Bursa, Derekızık, Kestel Korusu, Küreklidere, Çağlayan, Tahtalı, Burhaniye, Ovaakça, Atatürk Ormanı, Saitabat, Cumalıkızık, Balaban, İnkaya, Tuzaklı, Bağlıköy, Gümüştepe Çamlık, Hüseyinalan, Güzelyalı, Gümüştepe, Akgüvercin, Dağyenice, 75. Yıl Mahallesi, Değirmenönü, Altıntaş Çamlıbel, Gürsu Kule, Kazancı, Bursa Millet Ormanı, Gemitepe, İpekyolu, Demirtaş, Kayapa, 100. Yıl, Çamsırtı, Eylültepe, Bademli, Yeniköy, Ericek Göleti, Panayır, Kapaklı, Yeşilbaş, Gürletepe, Karagöl, Su Düşen Şelalesi, Kaletepe, Nadir Kaynağı, Musakayası, Gündoğdu, Mahmudiye, Haydariye, Arap Oturağı, Kantar Dere, Oylat, Oylat Kaplıca, Beşevler, Mezit Boğazı, Dedebayırı, Boğazova 1 ve Boğazova 2, Kozdere, İkisular, Üç Tepe, Başalan Yaylası, Şahin Tepesi, Oylat Cam Teras, Fevziye Kanyonu, Yeşilmezit, Boğazköy, Yeniköy, Seyirtepesi, Kocayayla, Bozağaç, Yenice, Çamdağı, Karagöz, Harmancık, Görecik Yaylası ile Suuçtu Tabiat Parkı'nda piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerinin yapılabileceği duyuruldu.

Valilik, vatandaşlardan alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyerek, yangınların önlenmesinde herkesin duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Bursa Valiliği, Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:57:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da ormanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.