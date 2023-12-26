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Bursa'da Otomobil Sürücüsü Arkadaşını Ölümle Burun Buruna Getirdi - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Sürücüsü Arkadaşını Ölümle Burun Buruna Getirdi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, kaputa çıkan arkadaşını ölümle burun buruna getirdi. Anayolda dakikalarca ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirirken, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi.

Bursa\'da Otomobil Sürücüsü Arkadaşını Ölümle Burun Buruna Getirdi
26.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:18
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü, kaputa çıkan arkadaşını ölümle burun buruna getirdi. Anayolda dakikalarca ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirirken, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da bir grup genç gezintiye çıkmak için bir araya geldi. Daha sonra araçlara yönelen gençlerden biri kaputa çıktı. Arkadaşını kaputun üzerinde gören araç sürücüsü hızla gaza basıp anayola çıktı. Kaput üzerinde ölümle burun buruna gelen arkadaşının 'dur' ikazlarına aldırmayan sürücü, otomobili sağa sola savurdu. Ölüme davetiye çıkaran sürücü dakikalarca anayolda ilerlerken, yanında bulunan arkadaşları ise kaputtaki arkadaşlarını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Gençlerin eğlence anlayışını görenler bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise olaya akıl sır erdiremedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Sürücüsü Arkadaşını Ölümle Burun Buruna Getirdi - Son Dakika


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