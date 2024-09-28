Bursa\'da Palet Fabrikasında Yangın

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Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın : Alevler geceyi aydınlattı

Yangın havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm paletleri sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.