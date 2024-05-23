Bursa\'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Bursa'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 16 UA 683 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 YD 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 UA 683 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonrada tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA