Bursa\'da Polis Kovalamacası: Otomobil Sürücüsü Kaçtı, Kazaya Karıştı

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Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan otomobil sürücüsü, kilometrelerce kaçıp kazaya karıştı. Polisi peşinde gören şüpheli koşarak yine kaçtı, saklandığı kavşaktaki yeşil alanda çalıların arasında yakalandı. Ekipler araçta ruhsatsız tabanca bulurken, şüpheli detaylı sorgu için emniyete götürüldü. Bu esnada polislerin gözü önünde kazalı araca binen başka bir kişi de şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 06 BNS 965 plakalı otomobil sürücüsü Mesut K.'ya polis ekipleri 'dur' ikazında bulundu. Yapılan ikazlara uymak yerine gaza basıp polisi peşine takan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde ters yöne girip kaza yaptı. Demirtaş eski çöplük kavşağında bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli, yol kenarındaki çalılık alanda polisin ısrarlı takibi sonrası yakalandı.

Bu arada araçta ruhsatsız bir adet tabanca bulunurken, sürücüye 60 bin lira idari ceza kesildi.

Kaçan sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan aracın içine binip bir şeyler arayan başka bir kişi de polisin dikkatini çekti. Bu kişi de şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı - BURSA