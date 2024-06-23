Bursa'da Sahilde Kaybolan 10 Yaşındaki Zeynep Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sahilde Kaybolan 10 Yaşındaki Zeynep Jandarma Tarafından Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Zeynep, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Zeynep'in kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kısa sürede Zeynep'i buldu ve ailesine teslim etti. Olay anları amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

23.06.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahilde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Zeynep, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Zeynep ailesi ile sahile geldi. Sahilde oynayan Zeynep, bir süre sonra ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaybolan Zeynep'i bularak ailesine teslim etti.

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Mudanya, Bursa, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahilde Kaybolan 10 Yaşındaki Zeynep Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 11:49:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sahilde Kaybolan 10 Yaşındaki Zeynep Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement