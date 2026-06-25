Bursa\'da Servis Otobüsü Yangını

Bursa'da seyir halindeki servis otobüsü, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alevler yol kenarında bulunan otluk alanada sıçradı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA