Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA