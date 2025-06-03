Bursa\'da Silahlı Saldırı: Kadın Can Güvenliği Yok Dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayan kadın, "Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Çocuklarımın, kardeşimin, annemin, ailemin hiçbir şekilde can güvenliği yok" dedi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ile sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.'ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak kaçtı. Yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Saldırıyı uğrayan Asel Y., "Üç sene önce tanıştığım Hakan M. ile tanıştıktan kısa süre sonra, yalanlarından ve eve getirdiği pis işlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladım. Bu şahıstan sürekli ayrılmak istedim, ancak bunları sonradan öğrendiğim için başta fark edemedim. Hiçbir şekilde benim peşimi bırakmadı. 3 Ekim 2024 tarihinde bir kez daha ondan ayrılmak istedim. Aynı gün ailemin kapısına geldi ve bana ateş etti. Ancak olayla ilgili bir delil bulunmadığı için bunu ispatlayamadım. Bana hakaret etti ve yüzüme tükürdü. Ardından, kendisini 'ağır tahrik edildiği' gerekçesiyle mağdur göstermeye çalıştı. Bu olayın ardından 40 gün cezaevinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra da peşimi bırakmadı. Başıma bir şey geleceğini bildiğim için, birkaç kez affetmek zorunda kaldım. Çünkü bana zarar vereceğini açıkça söylüyordu. Şehri terk etmek istiyordum. Çocuklarım için okul müdüründen izin almaya gittim. Tam bu sırada karşıma tekrardan çıktı. Okula gitmeden önce polisi, ardından annemi aradım. Annemi arayarak, 'Anne, Hakan burada. Birazdan bana kurşun sıkacak, hissediyorum' dedim. Annem de 'Kızım eve git' dedi. Ancak ben 'O tarafa gidersem orada kamera yok, daha sessiz bir yer' diyerek gitmek istemedim. Daha sonra Hakan yanıma gelerek, 'Şu ileride çay içelim mi' dedi. Gitmek istemediğimi belirttim. Bel kısmını kontrol ederek silah olup olmadığını anlamaya çalıştım. Polisi arayıp aramadığımı kontrol etmek için telefonuma bakmak istedi. Ben de polisle olan konuşmayı gizleyerek sadece annemi aradığım kısmı gösterdim. Daha sonra taksi duraklarının olduğu yere gitti. Büyük ihtimalle silahı orada bıraktı ya da sakladı. Daha sonra tekrar yanıma geldi. O esnada heyecanlıydım, ne yapmaya çalıştığını tam anlayamadım. Çünkü daha öncesinde cezaevinden çıktıktan sonra bana sürekli 'Sen benim cezamı çekmeden dışarı çıkamazsın, ne çalışabilirsin ne de yaşayabilirsin' diyordu. Sosyal medya üzerinden de beni, çocuklarımı ve annemi hedef alarak hakaret dolu paylaşımlar yapıyordu. Tekrar taksi duraklarına gitti ve oradan silahı aldı. ya arabanın içine ya da altına koymuştu büyük ihtimalle. Silahı aldıktan sonra tekrar yanıma geldi. Kendisine, 'Hakan neden bu hale geldik, neden bunları yapıyorsun' diye sorduğumda bana 'Polisi aradın mı. Eğer aradıysan kaçacağım' dedi. Ben yine çevreme bakıyordum ki o sırada sağ taraftan bir kurşun geldi. Olayın devamında kendisi kaçtı" dedi.

Asel Y., "Bu şahıstan hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Şu anda kemiğim parçalanmamış olabilir ama yürüyemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bu şahsın bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu anda sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapıyor. 'Yarım bıraktım, işimi tamamlayacağım' anlamına gelen mesajlar veriyor. Şu an hala hayati tehlikem var" diye konuştu.

"Can güvenliğim yok"

Koruma talep ettiğini söyleyen Asel Y., "Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Çocuklarımın, kardeşimin, annemin, ailemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Çünkü ben buradan gitsem benim aileme zarar vermeye çalışacak. Onun hayatı, karakteri bana uygun olmadığı için, onunla ilişkimi bitirmek istediğim için ben bunları yaşıyorum. Çocuklarım bunlara şahit oluyor, ben bunları yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA