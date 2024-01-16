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Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı
16.01.2024 - 10:29,
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Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Bir süre kavga eden tarafların o anları cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı - Son Dakika
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