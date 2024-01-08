 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören çevredekiler, sıkışan yaralı sürücünün yardımına koştu. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı
08.01.2024 - 09:38,
Abone Ol

Bursa'da seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atıp çalılıklara uçarken, sıkışan yaralı sürücünün yardımına çevredekiler yetişti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 06 CGG 624 hafif ticari araç otobanda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Minivan araç, yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla atıp çalılıklara uçtu. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Araçta sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan geç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement