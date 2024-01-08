Bursa\'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

Bursa'da seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atıp çalılıklara uçarken, sıkışan yaralı sürücünün yardımına çevredekiler yetişti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 06 CGG 624 hafif ticari araç otobanda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Minivan araç, yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla atıp çalılıklara uçtu. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Araçta sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA