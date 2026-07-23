Bursa\'da Tandem Paraşüt Kazası Paniği

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yamaç paraşütü yapılan Gürle Dağı'ndan tandem (çift kişilik) paraşütle havalanan iki pilot, uçuş sırasında hava şartlarının aniden değişmesiyle zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle rotası sapan paraşüt, planlanan iniş alanına ulaşamayınca en yakınındaki zeytinlik alana zorunlu iniş yaptı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı Gürle Dağı'ndaki yamaç paraşütü kalkış alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikili tandem uçuşu gerçekleştiren biri sağlık görevlisi profesyonel 2 pilot normal şartlarda belirlenen İznik gölü Orhangazi sahilindeki iniş noktasına ulaşmak üzere havalandı. Uçuşun ilerleyen dakikalarında bölgede hava şartlarının aniden değişmesiyle birlikte etkisini artıran rüzgar, pilotların rota değiştirmesine sebep oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle inmeleri gereken bölgeye ulaşamayacaklarını anlayan pilotlar en yakında bulunan Yenisölöz Mahallesi istikametindeki bir zeytinliğe kontrollü şekilde iniş gerçekleştirdi. Pilotlar tarlaya indiler ancak paraşüt bezinin zeytin ağaçları üzerindeki görüntüsü çevredeki bir düğün konvoyuna katılan vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılınca paniğe sebep oldu. Pilotların ağaca takıldığı endişesiyle tarlaya giren düğüncüler pilotların ve ağaç üzerine yayılan paraşütün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşınca kısa sürede binlerce kişi paraşüt kazasının yaşandığını düşünüp pilotların hayatından endişe etti.

Paraşütçülerin hava muhalefetine rağmen kontrollü şekilde iniş gerçekleştirmiş olmaları gerçeğinin ortaya çıkması büyük bir sevince sebep oldu. - BURSA