Bursa'da Tarihi Çarşıda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Tarihi Çarşıda Yangın

30.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Bat Pazarı'nda çıkan yangın, eski yapının çatısını sardı. İtfaiye müdahale ediyor.

Bursa'da pideli köftesi ve Bat Pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. İkinci el mobilya satan iş yerinde çıkan yangın çatıya sıçradı. Bursa'nın birçok yerinden görünen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayhan Mahallesi'ndeki Bat Pazarı diye bilinen ikinci el eşya satımı yapılan çarşıda meydana geldi. İddiaya göre, ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede eski yapının çatısını sardı.

Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Kayhan, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Tarihi Çarşıda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi

11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Çarşıda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.