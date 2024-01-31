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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı - Son Dakika
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.M. ve M.A.D. isimli şahıslar yakalandı. Operasyonda 297 adet sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

31.01.2024 18:23  Güncelleme: 18:25
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Operasyonda Roma dönemine ait 297 adet sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele operasyonu çerçevesinde, tarihi eser sattığı tespit edilen A.M. (44) ve M.A.D. (30) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tarihi eserleri satmak için Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi Çamlık mevkiine gelecekleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde ve kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.M. ile M.A.D. isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı - Son Dakika


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