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Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı 15 milyon liralık vurguna Bursa polisi 'Dur' dedi - Son Dakika
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Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı 15 milyon liralık vurguna Bursa polisi 'Dur' dedi

Bursa'da yüksek faizle borç verdikleri kişilere borçlarını ödemesine rağmen icra takibi başlatan tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. Organize Polisi 15 milyon liralık vurgunu operasyonla önlemiş oldu.

Bursa\'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı 15 milyon liralık vurguna Bursa polisi \'Dur\' dedi
19.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:57
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Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı

15 milyon liralık vurguna Bursa polisi 'Dur' dedi

BURSA - Bursa'da yüksek faizle borç verdikleri kişilere borçlarını ödemesine rağmen icra takibi başlatan tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. Organize Polisi 15 milyon liralık vurgunu operasyonla önlemiş oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda, müşteki şahıslara faizle para vererek borçlandıran, yüksek miktarlarda senetler imzalatarak borçlarını ödemelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibi başlatan kişiler gözaltına alındı.

Soruşturmada M.S., İ.K. ve S.D.'nin toplamda 43 kişiye bu yöntemlerle 15 milyon liralık icra takibi başlattığı tespit edildi. Yapılan operasyon çerçevesinde, M.S., İ.K. ve S.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli de ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı 15 milyon liralık vurguna Bursa polisi 'Dur' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı 15 milyon liralık vurguna Bursa polisi 'Dur' dedi - Son Dakika
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