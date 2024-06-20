Bursa'da Tehlikeli Trafik Anları Kamerada

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Bursa'da trafikte tehlikeli anlar kamerada

BURSA - Bursa'da otomobili ile seyir eden sürücü bagajına 3 kişi daha aldı. Görenleri şaşırtan tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, motosiklete binen 4 kişi ise ölüme davetiye çıkardı.

Merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 MB 0807 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü, bagaja da 3 kişi alarak seyretmeye başladı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Öte yandan, Sanayi Caddesi üzerinde ise motosiklete 4 kişi binen aile, ölüme davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.