Bursa\'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki diğer atölyelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevrede bulunan diğer atölyelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA