Bursa\'da Tırın Çarptığı Mekatronik Mühendisi Hayatını Kaybetti

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı 32 yaşındaki mekatronik mühendisi, hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.(59) idaresindeki 34 GPS 173 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen mekatronik mühendisi Konur Çakır'a (32) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çakır, yerde kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Çakır'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Çakır, doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü S.N., işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konur Çakır'ın cenazesi Mustafakemalpaşa ilçesi Uğurlupınar Mahallesi'nde kılının cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
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