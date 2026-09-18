Bursa\'da tırın dorsesindeki güvensiz yük trafikte tehlike saçtı

Bursa'da tırın dorsesindeki güvensiz yük trafikte tehlike saçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da bir tırın dorsesinde taşınan yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesindeki yükün yola düşme ihtimali diğer sürücüler için tehlike oluştururken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir tırın dorsesinde taşınan yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan yükün gelişigüzel şekilde taşındığı görüldü. Dorsedeki yükün yola düşme ihtimali diğer sürücüler için tehlike oluştururken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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