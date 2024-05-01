Bursa'da trafik polisleri kuralları ihlal eden sürücülere 300 bin lira ceza yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da trafik polisleri kuralları ihlal eden sürücülere 300 bin lira ceza yazdı

Bursa\'da trafik polisleri kuralları ihlal eden sürücülere 300 bin lira ceza yazdı

Bursa'da trafik ekipleri alkollü sürücülere geçit vermedi. 16 alkollü sürücü olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren çok sayıda sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

01.05.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik polisleri şehrin belirli noktalarında yaptıkları denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 300 bin lira ceza yazdı.

Bursa'da trafik ekipleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkollü direksiyon başına geçen sürücüler, gece boyu denetimde olan polis ekiplerinden kaçamadı. 16 alkollü sürücü olmak üzere, trafiği tehlikeye düşüren çok sayıda sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari ceza uygulandı.

Kent merkezinde kural ihlali yapan sürücüler için kolları sıvayan trafik polisleri, şehrin farklı noktalarında denetimleri sıklaştırdı. Çok sayıda sürücünün girdiği uygulamada polis ekipleri, alkollü direksiyon başına geçen, trafiği tehlikeye düşüren, ehliyetsiz ve eksiği olan sürücülere geçit vermedi. Gece boyu devam eden uygulamada 200 üzerinde araç sorgulanırken, 16'ı alkollü olmak üzere eksiği bulunan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere, toplamda 300 bin lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerin, vatandaşların huzur ve can güvenliğini sağlamak için yapılırken, polis uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

trafik, Bursa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da trafik polisleri kuralları ihlal eden sürücülere 300 bin lira ceza yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 10:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da trafik polisleri kuralları ihlal eden sürücülere 300 bin lira ceza yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement