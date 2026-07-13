Bursa'da Traktör Kazası: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Traktör Kazası: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Traktör Kazası: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
13.07.2026 12:52
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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Selamettin Karyağar hayatını kaybetti.

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Selamettin Karyağar hayatını kaybetti.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazası can aldı. 73 yaşındaki Selamettin Karyağar, henüz bilinmeyen bir sebeple traktör kazası geçirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karyağar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Savcılık incelemesinin ardından Karyağar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılacak.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Traktör Kazası: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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