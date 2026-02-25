Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ile üretim düzeneği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İnegöl KOM ekipleri, bir mahallede bulunan evde uyuşturucu üretimi yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, S.Ş.'ye (41) ait adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi, yaklaşık 1 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konulurken, şüpheli S.Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA