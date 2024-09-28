Bursa\'da Vapurdaki Tuvalette Ceset Bulundu

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Bursa'da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde ceset bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur, iskeleye yanaştı. Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından yetkililer tarafından vapurun içinde yapılan son kontroller sırasında tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan şahsa yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili sır perdesi aralanamadı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri vapur içerisinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA