Bursa\'da \'Yan Bakma\' Kavgası: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

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Bursa'da Kent Meydanı'nda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA