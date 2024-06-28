Bursa'da Yaralı Kılıç Kanat Şahini Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Yaralı Kılıç Kanat Şahini Bulundu

Bursa'da jandarma timleri devriye sırasında yaralanarak uçamayan kılıç kanat şahini buldu. Yaralı şahin, tedavi merkezine götürülerek tedavi edilmeye başlandı.

28.06.2024 15:43
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Bursa'da jandarma timleri devriye sırasında yaralanarak uçamayan kılıç kanat şahini buldu. Hemen oradan alınan yaralı kılıç kanat, tedavisi için tedavi merkezine götürüldü.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Saitabat Mahallesinde devriye faaliyetleri sırasında yaralı halde peçeli bir kılıç kanat şahin buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı personel tarafından yaralı halde bulunan kılıç kanat şahin olay yerinden alınarak ilk tedavisinin yapılması için tedavi merkezine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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